LIVE Ritiro Palermo, Marconi in conferenza stampa: segui la diretta

“Io col Brescia assente? Non ho giocato, un grosso rimpianto, era una partita decisiva contro la squadra della mia città. Se il Brescia giocherà in Serie B per me ci sarà un occhio di riguardo, non lo nego. Caos Serie B? Purtroppo non dipende da noi giocatori, mi dispiace per i ragazzi che hanno vinto sul campo come il Lecco. Sono situazioni che capitano non così raramente, ma Corini è bravo in questo. Sappiamo che dobbiamo essere concentrati sulla coppa Italia, sul campionato e sulla prima trasferta contro il Bari. Se poi dopo posticiperanno l’inizio del campionato ci prenderemo qualche tempo in più per migliorare. Un po’ di destabilizzazione c’è, non per noi ma a livello di sistema”.