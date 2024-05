LIVE PLAYOFF SERIE B, Palermo-Venezia 0-1, segui la diretta testuale di Mediagol.it

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Venezia, valevole per l’andata della semifinale Play Off del Campionato Serie BKT 2023-2024, in programma alle ore 20:30.

Splendida cornice di pubblico al "Renzo Barbera"! Le squadre stanno per entrare in campo.

Squadre in campo! Palermo in tenuta classica rosanero mentre il Venezia indossa il total white da trasferta! Ricordiamo che la gara di ritorno del "Penzo" andrà in scena il prossimo venerdì sera.

Primi minuti con un Venezia particolarmente aggressivo in fase di non possesso. Svoboda sugli sviluppi di un calcio piazzato calcia al volo da posizione defilata ma schiaccia debolmente. Primo intervento, seppur facile, per Desplanches.

Verticalizzazione morbida del Venezia in area per Pohjanpalo. Lucioni in ritardo ma il colpo di testa è debole ed impreciso.

Pierini! Fiammata dell'attaccante del Venezia. Graves interviene e mura il suo tentativo in calcio d'angolo. Dalla bandierina, non si concretizza l'azione ospite.

LUCIONI! Altro cross in area di Ranocchia e stacca bene il difensore del Palermo che però non trova lo specchio della porta per poco! Brivido per Joronen!

Diakitè! Primo vero tiro in porta del Palermo! Il difensore del Palermo carica il sinistro da fuori area a rimorchio con una deviazione. Smanaccia bene Joronen ed è calcio d'angolo. L'azione dei rosa in seguito non si concretizza.

Pochi secondi prima dell'ammonizione di Lucioni, episodio dubbio nell'area di rigore del Venezia con Lund che è stato atterrato. Nulla di fatto per il direttore di gara che non ha ricevuto alcuna comunicazione dalla sala VAR.

Ranocchia pennella in area per Diakitè che fa subito da sponda per Soleri! Anticipato Edoardo, calcio d'angolo rosanero. Incomprensione in seguito tra Graves e Gomes e dunque nulla di fatto.

Finisce qui il primo tempo. Palermo zero, Venezia zero. Una prima frazione di gioco equilibrata e non particolarmente pirotecnica. Un Ranocchia ispirato tra le fila dei rosa che potrebbe essere la chiave di volta nella ripresa per la compagine di Mignani.

Ricomincia la partita! Pallone toccato dal Palermo con Brunori. Risultato ancora inchiodato sullo zero a zero.

Corner di Ranocchia. La palla non arriva a nessuno se non a Brunori isolato in posizione defilata. Il tentativo al volo del capitano del Palermo è tuttavia smorzato e rivedibile.

CHANCE VENEZIA! MONUMENTALE MARCONI! Dribbling in area di Pierini che carica il tiro ma interviene in scivolata il numero 15 del Palermo che lo ha chiuso alla perfezione. Angolo per gli ospiti ed esulta il difensore rosanero.

Ammonito anche Diakitè del Palermo per una reazione sconsiderata. Anche Idzes del Venezia nella lista dei cattivi per proteste.

Busio trattiene in maniera plateale Segre. Altro giallo in casa Venezia.

