LIVE Palermo-Spezia, Corini in conferenza stampa: segui la diretta

"Alvini? Le sue squadre giocano in maniera aggressiva e vengono a prenderti alti. Hanno gente di qualità e veloce sugli esterni come Reca ed Elia. Abbiamo lavorato tanto da questo punto di vista per uscire dalla loro pressione e per essere equilibrati da un punto di vista del possesso. Il campo potrà diventare lungo, dobbiamo essere bravi ad essere corti e compatti. Per lo stile di gioco che ha lo Spezia le squadre potranno allungarsi. Rispetto ai precedenti ci bado poco, penso alla partita di domani con la consapevolezza che Alvini è un bravo allenatore. Io penso che dobbiamo crescere sotto tanti punti di vista. Più il campionato scorrerà via, più le difficoltà aumenteranno. Abbiamo fatto un mercato aggressivo all'inizio, poi di attesa e successivamente in aggressione nella parte finale per comprare giocatori importanti. Abbiamo margini di miglioramento importanti. Sarà la mentalità a fare la differenza. Mi piace leggere quello che dicono i miei giocatori, hanno la piena consapevolezza del ruolo che hanno in questa squadra. Avete visto quante volte sono stati decisivi i giocatori che sono subentrati dalla panchina. Dobbiamo migliorarci costantemente"