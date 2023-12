LIVE Palermo-Pisa, Corini in conferenza stampa: segui la diretta

"Bisogna trovare una media tra il Palermo di inizio campionato e questo. Dobbiamo spingere forte in queste tre partite per andare a raccogliere punti fondamentali per la classifica. Questo è un campionato particolare, non è un momento positivo ma abbiamo le qualità per risollevarci. Vogliamo sviluppare un girone di ritorno con una media qualitativa tra quello che è stato l'inizio di campionato e il Palermo di adesso. L'equilibrio tra le due fasi è fondamentale. A Parma la squadra ha difeso bene, è stata compatta. Il rammarico resta sulle situazioni da palla inattiva, potevamo gestire meglio le situazioni legate al secondo e al terzo gol. In certe situazioni non si può sperare ma si deve fare. Non si può sperare che un compagno faccia una cosa al posto nostro. Poco spazio per Nedelcearu? Valutazione oggettiva, c'è un centrale di destra come Lucioni e invece Marconi ha fatto sempre bene quando ha giocato. E' una scelta tecnica"