LIVE Latina-Palermo, la conferenza stampa di mister Filippi: segui la diretta

"Contro il Bari dovevamo rivendicare il derby, ed è stato fatto. Abbiamo giocato un'ottima partita. Per domani abbiamo qualche assenza di natura fisica. Valente non ha recuperato, Marconi ha un affaticamento muscolare e Doda non sarà nuovamente convocato. Giron ci sarà, sta bene e sarà con la squadra. Abbiamo una sfida difficile da affrontare, ma siamo pronti per fare un'ottima prestazione e vogliamo chiudere l'annata solare con un ottimo risultato. È normale che qualche giocatore abbia un calo di prestazione, è tutto nella norma. Dobbiamo tirare fuori il meglio di noi per ricaricare le batterie durante la sosta e ripartire bene"