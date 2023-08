Calciomercato Cremonese, in chiusura Coda: beffata la Sampdoria. I dettagli

Capovolgimento di fronte e sorpasso, dunque, all'ultimissima curva. Sì, perché - come informa "Gianlucadimarzio.com" - Massimo Coda sarà proprio un nuovo calciatore della Cremonese. Un affare in chiusura, con le firme finali attese nelle prossime ore. Un colpo importante per Davide Ballardini, che trova un attaccante che nell'ultimo campionato di Serie B ha realizzato dieci reti in trentuno presenze, mentre in precedenza - per ben due stagioni consecutive - aveva raggiunto quota venti gol. Seguiranno aggiornamenti...