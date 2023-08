Como, ecco Verdi: “Sono entusiasta, la Serie B è difficile. Conosco già mister Longo”

Le dichiarazioni di Simone Verdi, nuovo giocatore del Como di Moreno Longo, reduce dall'esperienza in A con l'Hellas Verona in prestito dal Torino, club detentore del cartellino

“Sono entusiasta e felice, perché il Como, una delle società più ambiziose e che sta facendo grandi investimenti in ogni area, ha creduto fortemente in me. È una squadra interessante e che, secondo me, può lottare per traguardi importanti; sappiamo che la Serie B è un campionato molto difficile e che bisogna metterci molta umiltà, nessuna partita è scontata. Conosco già Mister Longo e molti giocatori, per questo ambientarsi sarà più semplice”.