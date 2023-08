Accordo trovato per il trequartista Simone Verdi che si trasferirà in Lombardia a titolo definitivo.

Colpo in entrata per il Como, che si assicura le prestazioni di Simone Verdi. E' ufficiale, infatti, il passaggio del fantasista, reduce dalla stagione disputata con l'Hellas Verona in cui ha maturato 24 presenze. Verdi approderà in Lombardia a titolo definitivo. Lo si apprende dal sito ufficiale della Lega B.