Calciomercato Como, rinforzo in difesa: in chiusura l’affare per l’ex Palermo Sala

Il Como sta per chiudere per l'arrivo di Marco Sala, laterale sinistro classe 1999 attualmente di proprietà del Sassuolo

Rinforzo in difesa in arrivo per il Como, club la cui campagna acquisti finora non è ancora decollata. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della "Gazzetta dello Sport", i lariani hanno praticamente chiuso per l'arrivo di Marco Sala.