Palermo, l’addio di Marco Sala: “E’ stato bellissimo, mi sarebbe piaciuto continuare”

Mi avete accolto nel momento più difficile della mia carriera, dopo un grande fallimento, ed è stato per me amore a prima vista. Mi sono innamorato di Mondello, delle giornate di sole a Dicembre e del calore della gente per le strade, ma soprattutto mi sono sentito giocatore al Barbera, in un’atmosfera incredibile che ci ha accompagnato per tutte le partite. Quanto mi sono divertito e quanto ha battuto forte il mio cuore tutte le volte che ho messo piede sugli scalini per entrare in campo. Quanto mi sono sentito forte assieme ai miei compagni ad ogni boato di 30.000 persone vestite di rosanero ad ogni scivolata, corsa o cross.