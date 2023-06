Cittadella, Marchetti: “C’è un problema nella lista degli ‘Over’. Futuro Gorini…”

«C’è un grande problema, di cui nessuno parla, ed è quello della composizione della lista dei cosiddetti “Over”: in questo momento ne ho più di qualcuno oltre il limite dei diciotto, quindi cinque o sei giocatori dovranno cambiare maglia. E questo non perché lo voglio io, ma perché lo impongono le regole. I classe 1999 sono diventati “Over”, sto parlando di Antonucci, Danzi e Mastrantonio. E anche Tavernelli, rientrato dal prestito, è un 1999, fuori lista è pure Icardi, altro ritorno a Cittadella. Quindi diversi calciatori saranno sacrificati, anche contro la mia volontà. Dovrò fare delle scelte infelici, a malincuore. Al Cittadella alle uscite corrisponderanno delle entrate e da parte mia c’è il desiderio di cambiare qualcosa, non solo in attacco ma in ogni reparto: mi sto muovendo a 360 gradi, ma in questo momento più di trattative parlerei di sondaggi, più avanti vedremo quale pista sarà percorribile. Gorini? La situazione è molto semplice e serena: ci dobbiamo vedere, parlare e confrontare, come faccio per tutti. Gli devo illustrare i miei progetti, lui li deve condividere, e se ci troveremo d’accordo si continuerà assieme. Se così non dovesse essere, se dovessero insorgere dei problemi, solo in quel caso comincerò a guardarmi attorno per altri allenatori».