Lipsia-Atletico Madrid, Nagelsmann: “Possiamo giocarcela anche senza Werner”

Il tecnico del Lipsia lancia la sfida all’Atletico Madrid.

Dopo aver travolto il Tottenham e aver conquistato il passaggio del turno, adesso il Lipsia dovrà affrontare l’Atletico Madrid in occasione dei quarti di finale di Champions League: i tedeschi cercheranno di concretizzare un’altra impresa vincendo lo scontro ad eliminazione diretta e volando in semifinale dove affronterebbe la vincente del big match tra Bayern Monaco e Barcellona.

A pochi giorni dalla grande sfida il tecnico del Lipsia, Julian Nagelsmann, è intervenuto ai microfoni di Marca lanciando la sfida ai Colchoneros: “Il mio primo pensiero sull’Atletico è stato, ‘Sono una squadra molto forte in difesa‘. Dovremo essere una squadra molto solido ed essere molto concreti in attacco per cercare di segnare. Nella seconda metà della stagione non abbiamo segnato regolarmente come nella prima parte. Abbiamo creato un numero simile di occasioni, ma non siamo stati altrettanto efficienti sotto porta. Contro l’Atletico dovremo essere più attenti. Senza Werner? Abbiamo la qualità, soprattutto in attacco, per compensare la sua assenza e per creare buone occasioni contro l’Atletico“.