Moro dopo la tripletta: “Mercato? Testa al Catania, mi godo il momento”

Prima tripletta stagionale per Luca Moro . E' un momento felice per il giovane talento classe 2001, approdato in quel di Catania nel corso della sessione estiva di calciomercato in prestito dal Padova . Tre i gol messi a segno in occasione della sfida contro il Campobasso , andata in scena sabato pomeriggio allo Stadio "Nuovo Romagnoli"; tredici in totale dall'inizio della stagione 2021/22. Numeri e prestazioni che non sono certamente passati inosservati. Moro, infatti, è stato convocato dal tecnico dell' Italia Under 20 , Alberto Bollini , per il Torneo 8 Nazioni. Ma non solo; ci sono già tre club di Serie B (tra cui il Monza ed il Pisa di Lucca ) ed un paio di Serie A sulle tracce del calciatore originario di Monselice.

"Penso ad allenarmi, a giocare e a godermi questo momento d’oro. Quando sento i miei genitori al telefono, mi raccontano quello che leggono sui giornali. Ma con la testa resto al campo ed al Catania - ha dichiarato Moro, intervenuto in conferenza stampa al termine del match valevole per la tredicesima giornata del Girone C di Serie C -. Il cucchiaio al secondo rigore? Non era in programma. Visto che ne avevo già calciato uno, ho pensato lì per lì di cambiare. E mi è andata bene. Sono contento per i gol, ma mi dispiace non aver portato a casa i tre punti. E' un momento felice visto che andrò in Nazionale U20: un premio che arriva grazie al Catania e ai miei compagni. Stiamo facendo grandi partite. All'inizio del campionato non mi ero posto obiettivi specifici, avevo solo la voglia di fare bene a Catania. Il pallone che porto a casa l'ho fatto firmare a tutti i miei compagni, li ho voluti rendere partecipi della mia tripletta. Mi dispiace non giocare contro Vibonese e Foggia, ma spero di fare bene in Nazionale", ha concluso.