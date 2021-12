Fallimento Catania: Moro via in anticipo solo se il club verrà escluso dal torneo

Il bomber rossazzurro, Luca Moro, lascerà Catania prima di giugno solo qualora il club dovesse essere anticipatamente escluso dal torneo

Il futuro del club etneo, dunque, è ancora tutto da scrivere. Quello che è certo è che, qualora la squadra venisse messa nelle condizioni di poter terminare la stagione in corso, potrà contro sul suo bomber Luca Moro. Come riportato da La Sicilia, in accordo con il Padova, il calciatore resterà in rossoazzurro in prestito fino a giugno. Moro, dunque, lascerebbe Catania anzitempo solo se il club etneo dovesse essere anticipatamente escluso dal torneo di Serie C.