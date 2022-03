Catania, venerdì le buste: c’è una speranza, Mancini pronto ad un’offerta

L’imprenditore laziale si è detto pronto a presentare tutte le credenziali necessarie per rilevare il titolo sportivo

Quale futuro per il Calcio Catania? Qualcosa sembra muoversi. A ventiquattro ore dall'apertura delle buste in Tribunale per l'assegnazione del titolo sportivo, infatti, un imprenditore si è detto pronto a presentare un'offerta. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", si tratta di Benedetto Mancini. "Mancini si è detto pronto a presentare tutte le credenziali richieste, forte di un’autorizzazione federale che lo porterebbe avanti fino a rilevare il titolo sportivo assicurando la continuità al gruppo che sul campo sta cercando di salvare la Serie C", si legge.