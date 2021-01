Catania, Tacopina: “Io al Palermo? Ecco la verità. No alla Juventus per Pecorino, punto alla Serie A”

“I record fanno piacere. Penso a questa nuova sfida, ho voglia di far bene”.

Parola di Joe Tacopina. Lo scorso 16 gennaio, il noto avvocato italo-americano e Sigi, società proprietaria del Calcio Catania, hanno siglato il contratto preliminare per l’acquisizione del 100% delle quote azionarie del club rossazzurro. Un accordo che darà luogo al conseguente closing una volta soddisfatta la condizione di intervenuta definizione dell’esposizione debitoria nei riguardi dei creditori istituzionali del club. Intervistato ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’, l’ex patron del Venezia ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Catania ha grandi potenzialità. Il team, il progetto, la città, i tifosi: c’è tutto per fare bene. È una grande opportunità. Ho visto passione, in Sicilia è nata mia madre. E poi c’è Torre del Grifo, casa nostra, un gioiello che rende tutto più speciale. Con me al timone di un club è impossibile non pensare ad un progetto ambizioso? Si. Assolutamente. Quest’anno è un po’ tardi per avere un obiettivo di grande impatto. Ma abbiamo cominciato a programmare da qualche giorno con Maurizio Pellegrino per fare del nostro meglio. Sicuramente l’anno prossimo cercheremo di centrare la Serie B”, sono state le sue parole.

MERCATO – “Arriverà Zuculini? Franco ha caratteristiche da leader, è un grande giocatore sotto tutti i punti di vista. Però prima voglio parlare con Pellegrino e Raffaele e lasciare loro decidere cosa sia meglio perché hanno fatto un grande lavoro, ma mi aspetto che ci sia un miglioramento. Se abbiamo rifiutato un’offerta dalla Juve per Pecorino? Si, è vero. Abbiamo rifiutato un’offerta per diverse ragioni. È uno dei nostri calciatori giovani più importanti, è di Catania. E il primo movimento da presidente non voglio che sia la cessione di un calciatore forte alla Juventus. Voglio stabilizzare il progetto, l’anno prossimo pianificheremo di andare in B e poi tenteremo di andare in Serie A”.

PALERMO E NON SOLO – “Potevo prendere il Palermo? Non c’è stato niente di concreto, questo invece è qualcosa che appena ho visto il progetto, la storia, i tifosi, è stato naturale. Abbiamo guardato a fondo alcune opportunità ma Catania con le altre realtà non ha niente a che vedere. È una grande opportunità. Quanto starò a Catania? Come già accaduto a Roma, Bologna e Venezia trascorrerò circa metà anno. Sono un presidente presente, mi piace vivere la realtà”, ha concluso Tacopina.