Catania, Pelligra: “Ci vuole uno stadio più grande, lavoreremo in vista della B”

Il Catania dell'ambizioso patron Ross Pelligra guarda già alla prossima stagione in Lega Pro e sogna la Serie B. La squadra etnea guidata da Ferraro ha dominato il girone I della Serie D ottenendo la promozione in Serie C al primo tentativo

"Per progredire nell’attività sportiva dobbiamo avere la testa giusta e fare crescere ogni giorno i valori dello sport. Sono felice per il successo ottenuto quest’anno. Una grandissima emozione per me vedere tante persone e famiglie allo stadio. Catania ha bisogno di uno stadio più grande, abbiamo i fondi per poterlo fare e lo realizzeremo. Noi non ci fermiamo, lavoreremo anche l’anno prossimo in vista della Serie B".