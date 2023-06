Catania, l’ex Marchese: “Campionato vinto era un trionfo annunciato. In Serie C…”

Le dichiarazioni di Giovanni Marchese, ex calciatore del Catania, a proposito della prossima stagione in Serie C degli etnei

Ritorno tra i professionisti dopo un solo anno per il Catania, che stravinto il girone I di Serie D con il favore di ogni pronostico. Dopo il fallimento, il club etneo è riparto sotto la presidenza di Ross Pelligra, imprenditore italo-australiano che ha rilevato la società ripartendo dai dilettanti. La prossima stagione sarà quindi il vero banco di prova per i rossoazzurri, che dovranno misurarsi con tante piazze calde ed importanti d'Italia. Sull'annata che attende il Catania non ha dubbi Giovanni Marchese, ex calciatore etneo, intervenuto a La Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni: