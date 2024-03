Catania, il club etneo ha deciso: separazione con Lucarelli dopo il ko. Le ultime

Cristiano Lucarelli ed il Catania, è addio . Dopo la sconfitta per 5-2 rimediata mercoledì pomeriggio da Sturaro e compagni sul campo dell' Avellino , il club etneo ha riflettuto a lungo sulla posizione del tecnico ex Ternana, approdato sulla panchina rossazzurra lo scorso 14 novembre. Pochi istanti fa, la decisione.

La dirigenza siciliana ha scelto di ripartire senza Lucarelli. Le parti, come riportato da "La Casa di C", starebbero valutando le modalità per la separazione. Resta da capire, infatti, se l'allenatore originario di Livorno sarà esonerato o se le parti riusciranno a trovare un accordo per la risoluzione del contratto. La squadra, in vista della gara contro il Potenza, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Massimino", sarà affidata a Michele Zeoli: l'attuale collaboratore tecnico ha già guidato il Catania nel corso di questa stagione, prima dell’arrivo dello stesso Lucarelli. Seguiranno aggiornamenti...