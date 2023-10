Catania, Chiricò: “Latina? Primo tempo sottotono. Ecco perché Tabbiani è incredibile”

Le dichiarazioni rilasciate dal numero 32 del Catania dopo il pareggio per uno a uno al cospetto del Latina.

“Domenica contro il Latina abbiamo giocato un primo tempo sottotono. In casa ci sta capitando spesso di non vincere anche se sappiamo che i campionati si vincono soprattutto tra le mura amiche. Mister Tabbiani ci dà tanto e prepara le gare in una maniera incredibile. Condizione fisica? Fino a Caserta abbiamo retto ma domenica scorsa eravamo un po’ tutti stanchi”.