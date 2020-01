Sassuolo, ag. Boga: “Il Napoli è interessato, Jeremy fa gola anche a club stranieri. La trattativa…”

Tutti pazzi per Jeremie Boga.

L’esterno offensivo del Sassuolo è cercato da diversi club di Serie A e non solo, le ottime prestazioni offerte nelle ultime uscite hanno senza dubbio confermato il valore del calciatore. Il classe ’97 ha destato le attenzioni, in particolar modo, del Napoli di Aurelio De Laurentiis che sta attuando una sorta di svecchiamento della rosa e lo si è visto con gli acquisti di Demme, Lobotka e Petagna. I partenopei stanno pressando per accaparrarsi il cartellino del giovane francese che, come confermato dal suo agente ai microfoni di Radio Punto Nuovo, sarebbe una destinazione gradita al suo assistito.

“Non so se ci sono stati contatti tra Sassuolo e Napoli e siamo fermi sulla posizione del Sassuolo che ci ha comunicato di non volerlo vendere in questa sessione di mercato, per cui dobbiamo aspettare in estate. A quando risalgono gli ultimi contatti con Giuntoli? Prima della finestra del mercato di gennaio. Non posso aggiungere molto, dipenderà molto da quello che vuole fare il Sassuolo e cosa vorranno fare le due società. Ne parleremo direttamente quando il Sassuolo ed il Napoli troveranno un accordo, nella mia testa, al momento non escludo nessuna possibilità. Se e quando troveranno un accordo i due club, vedremo il da farsi. Non c’è solo il Napoli che cerca Jeremie, esistono club spagnoli, inglesi ed anche italiani che hanno mostrato il loro interesse”.

