Parma, Franco Vazquez verso il Belgrano? “Gli abbiamo fatto una proposta”

Si avvia verso i titoli di coda l'avventura di Franco Vazquez al Parma, dopo due anni conditi da 71 presenze e 25 gol. Con l'ipotesi rinnovo ormai remota, e un contratto in scadenza il 30 giugno 2023, il futuro dell'ex Palermo appare sempre più lontano dall'Emilia-Romagna. Nonostante la volontà del giocatore di rimanere in gialloblù, non ci sarebbe stato nessun contatto tra "El Mudo" e il club crociato. In virtù di ciò si fa sempre più concreta l'ipotesi di un ritorno di Vazquez al Belgrano: squadra in cui il classe '89 ha cominciato la sua avventura da calciatore e che nel 2007 lo ha fatto esordire prima in Primera B e poi nella massima serie argentina.