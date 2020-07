Everton, Ancelotti su James Rodriguez: “Sono sincero, è un calciatore che mi piace davvero”

James Rodriguez corteggiato dall’Everton.

Il calciatore colombiano, oggi in forza al Real Madrid, potrebbe essere tra le prossime idee di mercato del club britannico guidato da Carlo Ancelotti. Lo stesso allenatore, intervistato dal giornale inglese “The Guardian”, ha rilasciato una dichiarazione in merito al calciatore che ha già allenato tra le fila dei Blancos e al Bayern Monaco: “Devo essere sincero, James Rodriguez è un giocatore che mi piace davvero – ha dichiarato Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton -. Quando ho lasciato il Real Madrid, è venuto con me al Bayern. Poi mi ha seguito con le voci relative al Napoli e ora a quelle che parlano dell’Everton. Però, nonostante mi piaccia molto, penso che resterà al Real Madrid“.