Calciomercato Venezia, non solo Coda: nel mirino c’è Sibilli. Intesa con il Pisa…

Nonostante il solo Joel Pohjanpalo possa già garantire un reparto avanzato di elevata caratura per la Serie B, il Venezia vuole assicurarsi altri pezzi pregiati in vista dell'avvio imminente del campionato cadetto.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, il club arancioneroverde avrebbe messo nel proprio mirino non solo l'esperto Massimo Coda, reduce da una promozione in Serie A con il suo Genoa ma in uscita dalla Liguria. Nella lista dei desideri dei lagunari ci sarebbe anche Giuseppe Sibilli, classe 1996 attualmente in forza al Pisa ed in grado di poter spaziare su tutto il fronte d'attacco. Il direttore sportivo Antonelli avrebbe trovato l’intesa con il club nerazzurro limando gli ultimi dettagli col giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2024.