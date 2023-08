Calciomercato Roma, Paredes è tornato: “Gioia immensa col Mondiale, ora voglio…”

"L'AS Roma è lieta di annunciare il ritorno in giallorosso del Campione del Mondo Leandro Paredes. Il centrocampista, classe 1994, è stato acquistato a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain. Leo ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025". Questo il comunicato del club capitolino che ufficializza il ritorno in giallorosso del mediano ex Juventus.

“Tornare a Roma è sempre un’emozione, farlo per giocare con la maglia della Roma lo è ancora di più. Ringrazio i tifosi per l’accoglienza che mi hanno riservato e la società per avermi riportato nel Club che mi ha lanciato in Europa: lo scorso anno ho vissuto una gioia immensa con il Mondiale, ora voglio continuare a vincere e sono convinto di poterlo fare con questa squadra", queste le dichiarazioni di (ri)presentazione dell'argentino ai canali ufficiali dell'AS Roma.