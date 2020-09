Calciomercato Genoa, i colpi di Faggiano: l’ex ds del Parma pronto a bussare due volte, Zajc e Karsdop…

Daniele Faggiano particolarmente attivo sul mercato. Il nuovo direttore sportivo del Genoa si sta adoperando al fine di costruire un organico più che mai competitivo in vista della prossima stagione. Di concerto con il patron ligure Preziosi ed in nuovo tecnico Maran, l’ex dirigente di Parma e Palermo setaccia il mercato alla ricerca di elementi funzionali al credo tattico dell’ex allenatore del Cagliari. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Secolo XIX, la strategia di mercato del Grifone sarebbe già delineata: la lista della spesa comprende un difensore, un paio di centrocampisti ed un attaccante oltre a Sanabria che dovrebbe rientrare alla base. Faggiano è pronto a definire due colpi di assoluto livello: dal Fenerbahce dovrebbe arrivare il centrocampista offensivo sloveno, ex Empoli, Miha Zajc, mentre in Liguria potrebbe cercare il rilancio nel nostro campionato l’esterno destro, Rick Karsdop, il cui cartellino appartiene alla Roma. Nel ruolo di centrale difensivo il Genoa tiene calda l’ipotesi Ranocchia ma punta Bonifazi della Spal, dopo l’arrivo di Czyborra. Ieri Faggiano ha incontrato i dirigenti dell’Inter per definire il rientro di Pinamonti al club nerazzurro.

Genoa, Faggiano si presenta: “Scelto a malincuore di esonerare Nicola, ecco perchè abbiamo puntato su Maran”

