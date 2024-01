Calciomercato Cosenza, Tutino può partire? La Sampdoria sulle tracce dell’ex Palermo

E' partita ufficialmente oggi la sessione invernale di calciomercato, che si concluderà il 31 gennaio 2024 alle ore 20:00. Un mese focale in chiave presente e futura per ogni club, al fine di potenziare e definire gli organici a disposizione dei rispettivi allenatori. E potrebbe essere già giunta al capolinea l'avventura di Gennaro Tutino in quel di Cosenza. Secondo quanto riportato da "La Gazzetta dello Sport", infatti, in cima alla lista dei desideri della Sampdoria vi sarebbe proprio il nome dell'attaccante ex Palermo.