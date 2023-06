Calciomercato Bari, la Lazio non molla Cheddira. Su di lui un altro club di Serie A

La straordinaria stagione di Cheddira con il Bari non è passata inosservata. Il marocchino potrebbe approdare in Serie A.

Si tratterebbe della Lazio, alla ricerca di un vice cannoniere dal momento che Ciro Immobile ha recentemente superato la soglia dei trentatré anni e non può garantire un futuro a lungo termine con la maglia biancoceleste e che nell'ultima stagione ha rallentato il passo con le reti messe a segno malgrado lo straordinario traguardo raggiunto del secondo posto in classifica. Il quotidiano non esclude anche soluzioni estere per Cheddira, richiesto anche in Spagna ed in Francia.