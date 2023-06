Al Nassr, Cavani raggiunge CR7? Contatti in corso con l’ex Palermo

Possibile nuova avventura per Edinson Cavani. L'ex attaccante di Palermo, Napoli e Paris Saint-Germain , in scadenza con il Valencia nel 2024, avrebbe attirato le attenzioni dell' Al Nassr : club in cui già milita Cristiano Ronaldo.

La società, che attualmente starebbe definendo l'acquisto di Marcelo Brozovic, avrebbe nel frattempo avviato i primi contatti per portare in Arabia Saudita il bomber uruguaiano. A riportare la notizia è "Tuttomercatoweb", che sottolinea come le prossime ore potrebbero risultare fondamentali in virtù di possibili nuovi sviluppi.