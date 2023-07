Ag. Vazquez: “Cremonese? L’operazione è nata dalla volontà di Ballardini. Franco…”

Franco Vazquez nella prossima stagione indosserà la maglia della Cremonese . Il Mudo , autore di 25 gol in 75 presenze negli ultimi due anni trascorsi al Parma , ha firmato un contratto che lo lega ai grigiorossi fino al 30 giugno 2024 con diritto di opzione per il rinnovo. Il procuratore dell'ex Palermo , attraverso i microfoni di "CuoreGrigioRosso" ha spiegato alcuni dettagli della trattativa. Di seguito, le sue parole:

“L’operazione è nata dalla volontà del tecnico Ballardini e dalle idee del club e del direttore Giacchetta. Franco è un giocatore di alto spessore, lo ha dimostrato nel corso di tutta la sua carriera, e la volontà di tutte le componenti della Cremonese ha fatto la differenza. Non sono mancati interessamenti per Franco in Italia, in Europa e non soltanto. In fondo credo che giocatori con le sue qualità, capaci di illuminare il gioco, di accendere le emozioni del pubblico con un solo tocco di palla, siano rari e questo lo sanno anche direttori e allenatori. Sul tavolo c’erano più possibilità, è stata una scelta ponderata".