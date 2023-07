Cremonese, Franco Vazquez si presenta: “Ecco perché ho scelto di venire qui”

Ora è ufficiale: Franco Vazquez nella prossima stagione indosserà la maglia della Cremonese . Il Mudo , autore di 25 gol in 75 presenze negli ultimi due anni trascorsi al Parma , ha firmato un contratto che lo lega ai grigiorossi fino al 30 giugno 2024 con diritto di opzione per il rinnovo.

“Ho scelto di venire alla Cremonese - queste le prime dichiarazioni del calciatore in un’intervista al media argentino Futbolemico -. Credo che abbia tutto ciò che cerco e spero che mi vada bene com’è andata a Parma. Ho firmato con un anno e un’ulteriore opzione, speriamo vada bene. La squadra è appena stata in Serie A, non è tanto conosciuta, ma in Italia negli ultimi anni è cresciuta tantissimo e il presidente è uno dei più ricchi d’Italia”.