Calciomercato Serie B, Cremonese scatenata: Ballardini vuole Coda con Vazquez…

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" pubblica un interessante approfondimento sul calciomercato della Cremonese, ad oggi tra le protagoniste della sessione in Serie B, insieme al Palermo ed alla Sampdoria. Franco Vaxquez, Michele Collocolo, Andrea Bertolacci, un clamoroso tris d'assi in entrata per il club grigiorosso che punta dritto al ritorno in Serie A. Il prossimo obiettivo del ds Simone Giacchetta è il principe dei bomber del torneo cadetto: Massimo Coda. Ultime tre stagioni trionafali, con due titoli di capocannoniere (entrambi a Lecce) e due promozioni in A consecutive (Salernitana e Genoa) per il centravanti di origini campane. Gilardino lo terrebbe con se in Liguria , come alter ego di lusso a Retegui, ma a trentaquattro anni il bomber vuole recitare ancora da protagonista in quello che è ormai il suo giardino di casa, ovvero il campionato di Serie B. La cessione di Okereke, autore di nove gol complessivi in stagione, diventa passaggio propedeutico per la Cremonese al fine di lanciare l'assalto a Coda. Besiktas molto forte sul jolly offensivo nigeriano che piace in Inghilterra, oltre che a Cagliari e Bologna. Monetizzare l'uscita di Okereke, come gatto con l'operazione Dessena al Rangers, fornirebbe lo slancio al club per regalare a Ballardini un altro big assoluto per la categoria. L'ex tecnico del Palermo pregusta già una coppia da sogno, con Vazquez ispiratore e rifinitore e coda implacabile finalizzatore della manovra. L'ex Parma e Salernitana piace molto anche a Sampdoria e Reggiana, anche il Palermo aveva monitorato l'evoluzione del futuro dell'attaccante del Genoa fino a una decina di giorni fa.