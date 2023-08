Cannavaro: “Napoli, ripetersi è difficile. Osimhen è il più forte, Rudi Garcia…”

"Una constatazione. I primi scudetti del Napoli erano frutto della magia di un fuoriclasse unico. Quello di maggio è stato un titolo strameritato e programmato negli ultimi anni. Cioè da quando De Laurentiis si è convinto che oltre ad arrivare fra i primi è importante vincere. Ha costruito una squadra sempre più forte e ora è stato capace di non stravolgerla, resistendo sul mercato. Victor Osimhen è l’attaccante più forte che c’è in Italia e giocherà ancora in azzurro. Per questo c’è una continuità - al di là degli importanti addii di Spalletti e Giuntoli - che può portare il Napoli a ripetersi. Anche perché ora che hai vinto tutto l’ambiente e soprattutto il gruppo dei giocatori acquisisce una importante autostima. Conterà l’atteggiamento che Rudi Garcia riuscirà a dare a questa squadra. Bisognerà vedere nel tempo cosa chiede e come viene recepito dal gruppo il suo pensiero. Milano e Torino resteranno spettatrici? Non credo proprio. Ripetersi nel campionato italiano è difficilissimo e non a caso ci sono riusciti solo Juve, Inter e Milan. Però le tre big, che restano tutte fra le favorite, continuano ad avere qualche difficoltà e di questo il Napoli, cambiando meno di tutti, potrebbe trarne vantaggio".