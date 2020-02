Benevento, pazza idea Ibrahimovic. Vigorito svela il clamoroso retroscena: “Inzaghi mi chiese…”

Il Benevento vola sulle ali dell’entusiasmo.

Prosegue spedita l’avventura delle “Streghe” in Serie B, ormai a ben 17 lunghezze di vantaggio dalle inseguitrici e dunque ad un passo dalla promozione. Un obiettivo concreto, quello relativo al ritorno dei giallorossi in massima serie, che il club campano non ha mai nascosto di volere centrare ad ogni costo. A riprova di ciò la pazza idea balenata, durante la sessione estiva di mercato, al patron del Benevento Oreste Vigorito. Un’idea che porta un nome e un cognome: Zlatan Ibrahimovic. Una clamorosa rivelazione fatta proprio dal patron del Benevento durante un’intervista concessa ai microfoni di “Sky Sport”.

“Ero alla ricerca di un attaccante e approfittando della presenza di Inzaghi ho chiesto se aveva ancora rapporti. Lui mi chiese se facevo seriamente e io risposi: ‘Mi pare che faccia il calciatore e noi mica lo mettiamo a fare le pizze’. A quel punto Inzaghi mi spiegò come Ibra non sarebbe mai venuto a Benevento, perché si tratta di un campione che deve essere al centro di un mondo che ruota attorno a lui”.