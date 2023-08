Benevento, Masciangelo: “Stagione terminata nel peggiore dei modi. Vigorito…”

Stagione dai due volti per Edoardo Masciangelo , laterale sinistro classe 1996. Da agosto a gennaio con il Benevento, quindici presenze quasi tutte da titolare. La squadra però non gira al meglio, fatica ad imporsi tra nella parte sinistra della classifica. Poi a gennaio il salto di qualità, il passaggio al Palermo in lotta per i playoff. In rosanero colleziona solamente sei apparizioni, per lo più spezzoni di gara. A fine anno torna a Benevento, retrocesso in Serie C da ultimo classificato. Quest'anno Masciangelo e le Streghe sono pronti a ripartire, insieme. Il terzino ex Palermo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Ottopagine.it:

"Purtroppo la stagione per il Benevento è terminata nel peggiore dei modi, ma stiamo provando a guardare avanti. C’è voglia di far bene con il nuovo allenatore. È un gruppo motivato e determinato ad affrontare nuove sfide. Esatto, ringrazio il presidente Vigorito che stimo molto per aver creduto in me in questo anno e mezzo. Sto lavorando sodo per farmi trovare pronto, il mio obiettivo è quello di mettere in campo ottime prestazioni per la squadra. Vigorito? Ancora una volta ci ha fatto sentire la sua vicinanza nonostante le ultime vicissitudini legate al campionato. Siamo sempre molto felici quando ci viene a trovare, ci carica e ci dà il giusto entusiasmo. Andreoletti? Ci sta facendo lavorare sodo ma è giusto così, i ritiri nascono per questo motivo. C’è bisogno di gettare basi solide per la nuova stagione. Il mister è maniacale sulla fase difensiva, è attento ai minimi particolari e questo è un bene per noi".