Bari, Lollo ai saluti: l’ex Venezia sceglie il Legnago. I dettagli

Il profilo del centrocampista, sondato nelle ultime settimane anche dal Palermo, lascia il Bari e passa al Legnago

Prima dell'acquisto di Samuele Damiani dall'Empoli, Lollo era stato una delle possibili opzioni varate dal direttore sportivo del Palermo Renzo Castagnini per rinforzare il reparto di centrocampo a disposizione del neo tecnico rosanero Silvio Baldini. Il club di Viale del Fante ha poi deciso di virare sul classe '98, con Lollo che ha invece deciso di cominciare la sua nuova avventura nel Girone A di Serie C con la maglia dei biancoazzurri. Questi ultimi si ritrovano attualmente al diciottesimo posto della classifica, e l'ex Venezia potrebbe rappresentare un pilastro tecnico d'esperienza utile a risollevare le sorti di una squadra che ha mostrato fin troppe fragilità in questa prima metà di stagione.