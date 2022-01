Damiani: “Palermo piazza top, io simile a Barella. Il riscatto del mio cartellino…”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del nuovo acquisto del Palermo, Samuele Damiani

"Una piazza che mi sarebbe interessata a prescindere dal progetto, per motivazioni e storia. Le prime sensazioni sono di una squadra con qualità e margini di miglioramento. Una città che vuole tornare al prestigio del passato, e sono convinto che con mentalità e lavoro giusto questo possa essere possibile. Dionisi? Mi ha insegnato tanto, un allenatore giovane che ha voglia di dimostrare le sue qualità. Spingeva i giovani a dare sempre il meglio, motivandoti e mettendoti a tuo agio. Baldini e Dionisi sono molto simili, guardano entrambi all'intensità che di conseguenza sviluppa parte tecnica e tattica. Nel mio piccolo potrei esere paragonato a Barella, anche se sono cresciuto con Busquets. Sviluppando la parte dell'intensità e cattiveria possiamo riassumermi in un giocatore alla Barella, con le dovute proporzioni. Starà a me convincere la società, a prescindere dalla promozione, per il riscatto del mio cartellino".