Barcellona, Laporta su Messi: “Vogliamo che resti, ma c’è un problema”

Le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Barcellona sul futuro di Lionel Messi, ufficialmente svincolato

"Vorrei annunciare che resterà, ma al momento non è così. Stiamo cercando di trovare la soluzione migliore. Per lui e per noi. Vogliamo che rimanga e Leo vuole restare, tutto sta andando bene, ma c'è il problema del fair play finanziario", ha spiegato Laporta. "Superlega? La questione è tutt'altro che chiusa. Abbiamo voluto dialogare con la Uefa e loro sono stati bellicosi. Dobbiamo dialogare e trovare una buona soluzione per il calcio", ha concluso.