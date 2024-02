Alaves-Barcellona, le probabili formazioni: Lewandowski sfida Omorodion. C’è Yamal

Sabato 3 febbraio 2024, alle ore 18:30, allo stadio Mendizorrotza di Vitoria-Gasteiz, si sfideranno Deportivo Alavés e FC Barcelona, in un match valido per la ventitreesima giornata de La Liga. L'Alavés, attualmente all'undicesimo posto in classifica con 26 punti, si trova in una posizione abbastanza comoda, a +10 punti dalla zona retrocessione. La squadra allenata da Luis Garcia ha bisogno di punti per tenere a debita distanza la zona calda della classifica e ottenere una salvezza tranquilla con più anticipo possibile. Nelle ultime tre, i padroni di casa hanno vinto tutte le partite. Il Barcellona di Xavi, invece, è quarto a quota 47 punti. Quattro vittorie nelle ultime cinque per i catalani, reduci dal successo di misura sull'Osasuna.