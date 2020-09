Tottenham, Mourinho bacchetta Alli: “I giocatori devono rispondere sul campo, ha commesso degli errori”

Il Tottenham si prepara ad affrontare la sfida europea contro i macedoni dello Shkendija Tetovo.

Gli uomini guidati da Josè Mourinho hanno bisogno di superare la compagine di Ernest Gjoka per andare avanti in Europa e giocarsi l’ultimo turno di qualificazione prima di approdare ai gironi della competizione. Lo Special One, nel corso della conferenza stampa odierna, si è anche soffermato sul momento vissuto da Dele Alli.

“Avrà la possibilità di giocare, è importante per lui scendere in campo. Quando una squadra diventa più competitiva, i giocatori devono rispondere sul campo con le prestazioni. Non sono stanco di lui, è un ragazzo fantastico, ma sono stanco delle domande su di lui. Penso che il 99% della responsabilità sul rendimento sia del giocatore. Il resto, mia e del mio staff”.