Premier League, bocciato il divieto dei prestiti tra i club della stessa proprietà

La maggioranza dei club della Premier League si è esposta contro il divieto dei prestiti tra i club dei calciatori appartenenti alla stessa proprietà o gruppo di proprietà. Una vittoria del "no" davvero di misura perché per vietare i trasferimenti in "famiglia" sarebbero bastati quattordici voti da parte dei club inglesi, quando invece, come riporta il Daily Mail, ne sono arrivati tredici.