Nottingham Forest-Manchester United, le probabili formazioni: c’è Onana, ok Rashford

Nottingham Forest-Manchester United è una partita valida per la ventesima giornata di Premier League e si gioca oggi 30 dicembre 2023 alle 18:30. La partita si gioca al City Ground di Nottingham. Il Forest è attualmente al sedicesimo posto in classifica con 17 punti, mentre lo United è al settimo posto con 31 punti. La partita è quindi molto importante per entrambe le squadre, che ambiscono a salvarsi da una parte e qualificarsi per le coppe europee dall'altra. Il Manchester è la squadra favorita per la vittoria, ma il Nottingham Forest ha dimostrato di essere una squadra in crescita e di poter dare filo da torcere a qualsiasi avversario, visto l'ultimo successo di 1-3 in casa del Newcastle! La partita si preannuncia quindi molto interessante e combattuta, vista anche la vittoria dei ragazzi di Ten Hag sull'Aston Villa, in rimonta, per 3-2. In una gara che dovrebbe regalare almeno una rete per squadra, non è scontata una vittoria dello United. Anzi, un pareggio al momento nonostante l’ultima affermazione ci sembra il risultato più scontato.