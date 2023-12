Manchester City-Sheffield United, le probabili formazioni: Guardiola con Alvarez

La preview e le probabili formazioni del match di Premier League tra Manchester City e Sheffield United, valido per la 20a giornata di campionato.

La Premier League non si ferma letteralmente mai! Tre giorni addietro il Manchester City ha deliziato tutti gli appassionati di calcio internazionale con una grande rimonta sul campo dell'Everton, battuto 1-3 dalla compagine di Pep Guardiola. Consolidato il quarto posto, i citizens oggi - a partire dalle ore 16.00 - ospiteranno il modesto Sheffield United, fanalino di coda del torneo.

Vincere la Supercoppa Europea e il Mondiale per Club erano le uniche cose che restavano al club di proprietà araba per definirsi vincente su tutto, probabilmente per questo la stagione, per il momento, non sta andando benissimo: 37 punti totalizzati in 19 partite e -5 dalla vetta occupata dal Liverpool! Il City quest'anno ha perso 3 volte e pareggiato 4, oltre alle 11 vittorie messe a segno. Trend sicuramente non da buttare via, ma gli standard della squadra del mister catalano sono ben altri, al netto di grandi potenzialità tecniche presenti in seno alla rosa!

Dall'altra parte c'è l'ultima della Premier League, la prima candidata alla retrocessione. 9 punti in 19 gare sono numeri disastrosi. La squadra allenata da Chris Wilder. L'ex Watford è subentrato da cinque sfide, il suo arrivo ha portato in dote 4 punti, figli di una vittoria ed un pareggio. Berge e compagni sono chiamati all'impresa contro la squadra più forte del globo calcistico. Nell'ultimo turno, gli odierni ospiti addirittura hanno perso tra le proprie mura contro il Luton Town, neopromosso rivale per la salvezza.

PROBABILI FORMAZIONI — MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akanji, Dias, Ake; Lewis, Rodri; Bernardo, Foden, Grealish; Alvarez.

SHEFFIELD UNITED (5-3-2): Foderingham; Bogle, Baldock, Robinson, Trusty, Lowe; Souza, Norwood, Brooks; Archer, McBurnie.

DOVE VEDERE IL MATCH — Manchester City-Sheffield United è in programma sabato 30 dicembre alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.