Everton-Manchester City 1-3: Guardiola rimonta Dyche! Foden, Alvarez e Silva in gol

Vince con merito il ManchesterCity di PepGuardiola, in rimonta e di slancio contro l'Everton! Dopo la vittoria del Mondiale per Club e l'ultimo pareggio in casa contro il Crystal Palace, torna a sorridere la "Sorella Maggiore" del Palermo targato City Football Group, in Premier League. Quarto posto consolidato e vetta (occupata dal Liverpool) distante cinque lunghezze. Mentre per la compagine di Dyche, beffata nel secondo tempo da tre centri dei citizens, si mette male in classifica! Diciassettesimo posto e +1 sulla zona rossa, occupata in ordine da Sheffield United, Burnley e Luton Town (sempre più vicino ai Toffees).