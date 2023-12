Crystal Palace-Brighton, le probabili formazioni: Hodgson vs De Zerbi. Ok Joao Pedro

La preview e le probabili formazioni del match tra Crystal Palace e Brighton, valido per l'anticipo della diciottesima giornata di Premier League.

Ritrovare un successo che manca da tempo in Premier League. Crystal Palace e Brighton si affronteranno questa sera, nel match valido per l'anticipo della diciottesima giornata di campionato. Una sfida che si giocherà a partire dalle ore 21:00 allo stadio Selhurst Park.

Da una parte la squadra che nell'ultimo turno è riuscita nell'impresa di rimontare due gol al Manchester City e dividere - contro ogni pronostico - la posta in palio con il risultato di 2-2. Dall'altra, una delle squadre più apprezzabili per espressione calcistica, valorizzazione dei giocatori e creazione di occasioni da gol. La macchina targata De Zerbi quest'anno è stata in grado di vincere il primo girone di Europa League della storia dei Seagulls, contro Ajax, Marsiglia e AEK Atene, prendendosi di prepotenza gli ottavi di finale. Mentre in campionato le cose non stanno andando benissimo ultimamente, infatti nell'ultimo turno il Brighton ha persona 2-0 in casa dell'Arsenal capolista. Per ritrovare una vittoria che manca dallo scorso 6 dicembre, Joao Pedro e compagni, dovranno espugnare uno dei campi più ostici dell'intera categoria, quello del Crystal Palace. Altra squadra in crisi di vittorie, infatti, l'ultima risale addirittura al 4 novembre.

Roy Hodgson contro Roberto De Zerbi possiamo definirla una sfida agli antipodi. Un classico e tradizionale manager inglese, dalla veneranda età di 76 anni, contro uno degli allenatori più emergenti del panorama calcistico internazionale! L'ex Foggia e Palermo tra le altre, oltre ad esser riuscito nell'impresa, da subentrato, di trascinare il Brighton in zona Europa lo scorso anno, è stato in grado di dargli una forte identità, che fidelizza e appassiona non solo il pubblico locale, ma che incanta in tutto il mondo. Tanto da essere studiato ed apprezzato da colleghi e addetti ai lavori di un po' tutto il globo calcistico.

Il nono posto in classifica ed i 26 punti totalizzati possono sembrare pochi, ma per una realtà come Brighton, che investe poco e punta molto sui giovani, è già tanto. Inoltre, i punti a disposizione sono ancora tantissimi e la squadra del tecnico bresciano può ancora rientrare nella corsa alle prossime competizioni europee. Invece il Crystal Palace è attualmente quindicesimo in Premier League e lotta per salvarsi, visti i soli 17 punti raccolti. D'altro canto, quest'ultimi gli sono sufficienti per tenere a debita distanza la zona rossa della tabella inglese. Il Luton Town terzultimo, con tre pareggi e due vittorie in tutto il campionato non è andato oltre i 9 punti, quindi la squadra di Hodgson, al momento è salva a più sei.

Roberto De Zerbi per la trasferta di questa sera è pronto a cambiare diversi elementi dell'ultima formazione, uscita sconfitta dall'Emirates Stadium. A partire dalla porta, dove rientrerà Steele! Se Dunk e van Hecke giocheranno dal primo minuto, chi resterà fuori saranno Milner e Veltman, che lasceranno spazio con ogni probabilità a Hinshelwood ed all'ex FiorentinaIgor. Inamovibile Gross in zona nevralgica, ma al suo fianco non ci dovrebbe essere Gilmour, che passerà il testimone a Baleba. Previsto un turno di riposo anche per Lallana. Il tridente alle spalle di Ferguson, a meno di cambiamenti dell'ultimo minuto, sarà composto da Mitoma, Joao Pedro ed Adingra.

I padroni di casa, che ospiteranno il Brighton alle 21.00, non stravolgeranno molto l'undici che ha pareggiato in casa di Guardiola. Infatti, confermato a pieno il pacchetto arretrato, compreso Henderson tra i pali. La linea difensiva sarà composta ancora una volta da Clyne, Andersen, Guéhi e Mitchell. Niente spazio per Ward, quindi un giocatore in meno in retroguardia e uno in più in avanti per Hodgson, che rilancia Ayew! Riedewald e Richards come nell'ultima partita saranno i centrocampisti titolari, confermato anche Olise sulla fascia e Mateta nel ruolo di centravanti. Eze rileva Schlupp.

PROBABILI FORMAZIONI — CRYSTAL PALACE (4-2-3-1): Henderson; Clyne, Andersen, Guéhi, Mitchell; Riedewald, Richards; Olise, Eze, Ayew; Mateta.

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Hinshelwood, Dunk, van Hecke, Igor; Gross, Baleba; Adingra, Joao Pedro, Mitoma; Ferguson.