Palermo: stop Coulibaly e tempi di recupero. Ecco le alternative per il Como

Nuova tegola in casa Palermo e altro stop per Mamadou Coulibaly . "Proprio quando Corini sembrava aver trovato gli equilibri giusti a centrocampo, ecco un altro infortunio che costringerà il tecnico rosanero a cambiare di nuovo assetto", scrive l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport". Nella giornata di ieri, il senegalese è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra, con il calciatore che ha già iniziato il percorso riabilitativo.

Il classe 1999, dunque, tornerà a disposizione a gennaio, dopo la sosta natalizia, "probabilmente tra la seconda e la terza giornata del girone di ritorno". Pertanto, Coulibaly salterà le prossime due gare contro Como e Cremonese . "Un’assenza pesante, quella dell’ex Salernitana, come testimoniano anche i numeri", si legge. Di fatto, con Coulibaly in campo il Palermo non ha mai perso: per lui fin qui nove presenze, gare terminate con sei vittorie e due pareggi. Soltanto contro il Cittadella il numero 80 rosanero ha giocato titolare ed i rosanero hanno perso. Tuttavia, il gol di Pandolfi arrivò quando lo stesso giocatore era stato sostituito. "Un caso? Forse", ma con Coulibaly "il Palermo è riuscito a tenere un rendimento parecchio elevato".

Chi giocherà al suo posto? Contro il Como, Corini dovrebbe tornare a schierare tra i titolari Liam Henderson. "Il tecnico rosanero sta già lavorando affinché la sostituzione di Coulibaly porti meno scompensi possibili. Non sarà facile: il senegalese era riuscito a dare equilibrio alla squadra, ingrediente che troppo spesso è mancato a questo Palermo, se si esclude l’inizio della stagione", prosegue il noto quotidiano. L'alternativa è rappresentata da Aljosa Vasic, che però non gioca da quasi due mesi. Oppure il tecnico di Bagnolo Mella potrebbe scegliere la formula con due registi, ovvero Stulac più Gomes (e Segre). Tuttavia, "Henderson ad oggi appare il favorito per rimpiazzare Coulibaly: e per l’ex Celtic sarebbe una ghiotta occasione per tornare protagonista, dopo un lungo periodo che lo ha visto ai margini".