Calciomercato Manchester United, Ronaldo scontento: riflessioni sul futuro in corso

Cristiano Ronaldo riflette sul suo futuro con il Manchester United, visto il rendimento negativo delle ultime gare. Dialoghi in questi giorni con l'agente, Jorge Mendes

Cristiano Ronaldo non è soddisfatto dell'esperienza in Premier League con il Manchester United . Sono otto complessivamente le reti del portoghese in 20 presenze con i Red Devils in campionato, ma la cosa che più preoccupa l'ex Juventus è il rendimento negativo della compagine di Rangnick , attualmente reduce da due pareggi di fila e fuori dalla zona Europa .

Riflessioni in corso quindi per CR7, che in questi giorni ha avviato i contatti con il suo agente, Jorge Mendes. Per il suo futuro, secondo quanto riportato dal The Sun, ci sarebbero il PSG, che in estate cederà Kylian Mbappè, il Bayern Monaco e infine, ha fatto strada anche l'ipotesi Roma.