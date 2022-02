PSG, Donnarumma sull’addio al Milan: “Vi racconto l’ultima telefonata…”

Gigio Donnarumma torna a parlare dell'addio al Milan avvenuto nell'ultima sessione estiva di calciomercato, che ha visto passare l'estremo difensore italiano alla corte del Paris Saint Germain di Pochettino a parametro zero

"Non è mai facile separarsi da una realtà come il Milan, lì sono cresciuto come uomo e come giocatore e non posso che ringraziare il club e i tifosi per tutto ciò che hanno fatto per me. Mi sono sempre sentito a casa, ma poi si sa come sono andate le cose. Tutti danno la colpa a me, senza magari guardare cosa è successo dall'altra parte. Posso dire che l'ultima telefonata da parte della società è stata per comunicarmi che avevano preso un altro portiere. A quel punto è finita così".