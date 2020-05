Calciomercato Inter, prima offerta del PSG per il riscatto di Icardi: la cifra e le preteste dei nerazzurri. I dettagli

Con il titolo già in archivio, il PSG tiene d’occhio la prossima sessione di calciomercato.

Campione di Francia e 20 gol complessivi tra tutte le competizioni, questo il biglietto da visita con il quale Mauro Icardi ha concluso la sua prima stagione a Parigi, dopo i 6 lunghi anni trascorsi all’Inter. Tanta motivazione e soprattutto ottime prestazioni hanno convinto il club francese a presentare una prima offerta alla società nerazzurra per il bomber argentino.

Malagò su Roma-Friedkin: “Ho la mia idea. Serie A? Presidenti condizionati da classifica, non si può ripartire se…”

La cifra per il riscatto dell’attaccante, pattuita al fotofinish dell’ultima sessione estiva di calciomercato, ammonta a circa 70 milioni di euro, ma sembra che il Ds Leonardo sia intenzionato ad abbassare le pretese del club di Zhang: 50 milioni di euro più altri 10 di bonus difficilmente raggiungibili, questa sarebbe al momento l’attuale offerta del PSG che tuttavia non soddisfa ancora quelle che sono le alte richieste della dirigenza nerazzurra.

VIDEO Serie A, la flop 11 del calcio italiano: un 4-3-3 che vale 221 milioni di euro! Quanti big che non ti aspetti…

Tuttavia, l’Inter non sarebbe intenzionata a trattenere Icardi e lo stesso calciatore vorrebbe proseguire la sua esperienza tra le fila parigine. Una comunione di intenti che dovrebbe dunque evitare un possibile scontro tra le parti, anche se la data del 31 maggio mette comunque fretta ai francesi. Nel caso in cui non si trovasse un accordo entro questo termine, il PSG sarebbe costretto a rinegoziare sia con la società nerazzurra che con il classe ’93, entrambi vogliosi di mettere alle spalle il proprio passato e porre la parole fine a questo matrimonio mal riuscito.

Palermo, a breve un incontro con Pergolizzi: obiettivi, programmi e progetti. I rosanero si preparano alla Serie C