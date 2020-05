Malagò su Roma-Friedkin: “Ho la mia idea. Serie A? Presidenti condizionati da classifica, non si può ripartire se…”

Parola a Giovanni Malagò.

Diversi sono stati i temi trattati dal presidente del Coni, intervistato ai microfoni di ‘Radio Incontro Olympia’: dalla possibile ripartenza del campionato di Serie A, alla trattativa per l’acquisto della Roma da parte del magnate Dan Friedkin. Una trattativa che sembra procedere a fari spenti e che non si sarebbe raffreddata. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Non si può ricominciare senza avere una soluzione in caso non si riesca a portare a termine il campionato. Lo ripeto da due mesi: dei quindici sport di squadra in Italia, solo il calcio è rimasto vivo: gli altri si sono tutti fermati senza assegnare scudetto e retrocessioni. Adesso anche se ci sono tutte le condizioni per ripartire con la Serie A, c’è sempre qualche piccola possibilità che ci possa essere qualche ostacolo. Playoff? Io ho chiesto di elaborare un piano B, poi sta alla FIGC decidere quale. In Germania hanno messo in sicurezza tutto il sistema, facendo subito l’accordo con le televisioni, qui in Italia non c’è niente. Non si può parlare se non si sanno le cose”, sono state le sue parole.

“Penso che praticamente tutti i presidenti hanno un condizionamento da posizione in classifica. Non mi sento di dire che ci sono i buoni e i cattivi. Penso che è nella natura umana che ci possano essere spinte in virtù del fatto che quando si è fermato tutto si stava in zona retrocessione o lottando per lo scudetto”, ha proseguito Malagò che, inoltre, ha speso parole al miele per la Lazio del patron Claudio Lotito. “Oggi il Centro sportivo di Formello è un centro all’avanguardia e va dato atto a Claudio Lotito, perché fino a pochi anni fa non era così. I presupposti di una grande società partono da lì”. “La trattativa Roma-Friedkin? Non lo so se la trattativa per l’acquisto della Roma tra Pallotta e Friedkin sia terminata, sicuramente il Coronavirus non ha aiutato. Questo è poco ma sicuro”, ha concluso il numero uno del Coni e tifoso romanista.